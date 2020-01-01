“Не убил - уже хорошо”: Зеленский в Хмельницком пострелял из лука по кабану

Президенту устроили развлечение.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Хмельницкой области, встретился с представителями туристической отрасли в Каменец-Подольской крепости.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Перед встречей Зеленский выпустил одну стрелу из лука в местном тире в мишень с изображением дикого кабана. Выстрел запечатлели на видео.

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Отмечается, что во время экскурсии по крепости Зеленскому показали тир и предложили сделать выстрел из лука. Президент тщательно прицеливался и попал в ногу нарисованному кабану.

Не убил - уже хорошо. Убивать нельзя, - отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский пробежал в Хмельницком 8 км и рассказал, что любит на завтрак. Журналисты встретили президента во время утренней пробежки.

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