“Не убил - уже хорошо”: Зеленский в Хмельницком пострелял из лука по кабану
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Хмельницкой области, встретился с представителями туристической отрасли в Каменец-Подольской крепости.
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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Перед встречей Зеленский выпустил одну стрелу из лука в местном тире в мишень с изображением дикого кабана. Выстрел запечатлели на видео.
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Отмечается, что во время экскурсии по крепости Зеленскому показали тир и предложили сделать выстрел из лука. Президент тщательно прицеливался и попал в ногу нарисованному кабану.
Не убил - уже хорошо. Убивать нельзя, - отметил Зеленский.
Напомним, Зеленский пробежал в Хмельницком 8 км и рассказал, что любит на завтрак. Журналисты встретили президента во время утренней пробежки.
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