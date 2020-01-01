Суд обязал СБУ открыть дело против главы Минздрава Степанова
Шевченковский районный суд Киева удовлетворил требование нардепа от "Голоса" Александры Устиновой и обязал Службу безопасности Украины начать уголовное производство в отношении министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом Устинова сообщила на своей странице в Facebook.
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"Сегодня через суд заставила СБУ открыть уголовное производство против министра здравоохранения Максима Степанова по статье 113 Уголовного кодекса Украины, а именно диверсию против страны", - написала нардеп.
Производство начато в связи с возможной коррупцией при закупке защитных костюмов для украинских медиков.
"Считаю, что количество медиков, погибших, пока МОЗ дерибанил средства на их защиту, - это диверсия против страны и медицинских работников в частности", - отметила Устинова.
Напомним, в Раде начали собирать подписи за отставку Степанова.
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