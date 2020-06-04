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"Незаконное Решение": У Порошенко ответили на принудительный привод

Комментариев: 1
По словам адвоката, Порошенко не был проинформирован о судебном заседании.
Экс-президент Петр Порошенко
Экс-президент Петр Порошенко
Depositphotos.com

Адвокат экс-президента Украины Игорь Головань считает, что незаконным решение Печерского райсуда о принудительном приводе Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований, так как сам Порошенко не был проинформирован о заседании. Об этом Головань написал на своей странице в Facebook.

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“Согласно статье 482-2 УПК Украины, подобные ходатайства должны рассматриваться при обязательном участии народного депутата.Петра Порошенко о судебном заседании не информировали и к участию в нем не приглашали. Ни Печерский суд, ни Генеральный прокурор, ни следователи ГБР о требовании законов не беспокоятся“, - написал Головань.

По словам Голованя, соответствующее решение Печерского райсуда имеет политический характер, как и другие дела, с “помощью которых пытаются помешать деятельности пятого Президента Украины“. 

 

Напомним, суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР.

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Комментариев (2)
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shk67    04.06.2020, 17:09
Оценка:  0
shk67
Привести хряка на мотузці. На ній і підвісити.
МаксимУм    04.06.2020, 16:55
Оценка:  0
МаксимУм
А как его информировать, если он информироваться не желает?
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