"Незаконное Решение": У Порошенко ответили на принудительный привод

По словам адвоката, Порошенко не был проинформирован о судебном заседании.

Адвокат экс-президента Украины Игорь Головань считает, что незаконным решение Печерского райсуда о принудительном приводе Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований, так как сам Порошенко не был проинформирован о заседании. Об этом Головань написал на своей странице в Facebook.

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“Согласно статье 482-2 УПК Украины, подобные ходатайства должны рассматриваться при обязательном участии народного депутата.Петра Порошенко о судебном заседании не информировали и к участию в нем не приглашали. Ни Печерский суд, ни Генеральный прокурор, ни следователи ГБР о требовании законов не беспокоятся“, - написал Головань.



По словам Голованя, соответствующее решение Печерского райсуда имеет политический характер, как и другие дела, с “помощью которых пытаются помешать деятельности пятого Президента Украины“.

Напомним, суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР.

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