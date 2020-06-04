“Не нарушал, а инспектировал”: Ляшко прокомментировал нарушение Зеленского

Ляшко прокомментировал инцидент с кофе для президента.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прокомментировал инцидент в кафе Хмельницкого, где выпил кофе президент, нарушив карантин.

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Об этом передает Интерфакс-Украина.

По словам Зеленского, президент Владимир Зеленский не нарушал карантинные ограничения, когда пил кофе внутри кафе, а инспектировал работу таких заведений, которые уже с 5 июня смогут принимать посетителей.

Мы просто зашли проверить, все там соблюдалось так, как записано в наших правилах. Я сидел поодаль, контролировал. Мы посмотрели, все ли будет работать. Потому что мы все переживаем, динамика заболеваемости у нас не уменьшается, она стабильная. Поэтому переживает президент, переживаю я, как главный санитарный врач. Мы делаем все для того, чтобы и бизнес начал свою работу, и эпидемическую ситуацию проконтролировать. Поэтому рассматривайте это не как нарушение карантина, а как инспекцию, - сказал Ляшко.

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Напомним, Зеленский пробежал в Хмельницком 8 км и рассказал, что любит на завтрак. Журналисты встретили президента во время утренней пробежки.

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