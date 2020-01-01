Рада переименовала воинские звания ВСУ под стандарты НАТО

В армии больше не будет генерал-полковников, зато появятся бригадные генералы.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2247 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих“, которым предусматривается приведение действующей системы воинских званий Вооруженных сил Украины в соответствие со стандартами НАТО. Как указано в “карточке“ законопроекта на сайте парламента, это решение поддержал 291 народный депутат.

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Документ вносит изменения в уставы ВСУ и адаптирует их под нормы армий стран-членов Североатлантического альянса.

В частности, теперь из списка званий Вооруженных сил пропадет генерал-полковник и генерал армии Украины: первого заменит “генерал“, второе исчезнет из перечня вовсе. Следующим после полковника в военной иерархии будет введено новое звание бригадного генерала, по старшинству после которого будет генерал-майор.

В Военно-морских силах звание бригадного генерала будет соответствовать чину коммодор, также введенного законопроектом №2247.

Напомним, Рада приняла поправки в Уголовный кодекс про “воров в законе“. По примеру Грузии в Украине преступлением станет сам статус “вор в законе“.

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