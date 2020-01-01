СБУ провела спецоперацию по задержанию преступной группировки, в которую входили полицейские и их начальник.

В Павлограде начальник горотдела полиции создал ОПГ из полицейских

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В Павлограде начальник горотдела полиции создал ОПГ из полицейских

Служба безопасности Украины обезвредила преступную группировку, которой руководил начальник городского отдела полиции Павлограда Днепропетровской области. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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По предварительной версии следствия, руководитель отдела полиции совместно с подчиненными решили искусственно нарастить показатели оперативно-розыскной деятельности. Для этого они фальсифицировали материалы уголовных производств. Злоумышленники, в частности запугивали и пытали подозреваемых для получения “нужных“ показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений.

Следователи СБУ провели более 20 обысков у фигурантов этого дела, изъяли материалы фальсифицированных уголовных производств, средства пыток и другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность сотрудников полиции.

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В рамках уголовного производства СБУ задержала 7 участников группировки, в том числе начальника Павлоградкого отдела полиции. Им вменяют сразу несколько статей Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 28 (преступление, совершенное организованной группой лиц), ч. 2 ст. 365 (превышение власти работником правоохранительного органа), ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, распространение, хранение или перевозка наркотиков), ч. 2 ст. 372 (привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного лица), ч. 2 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о преступлении).

Сейчас следствие устанавливает всех участников противоправной деятельности, решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Напомним, Рада приняла поправки в Уголовный кодекс про “воров в законе“. По примеру Грузии в Украине преступлением станет сам статус “вор в законе“.

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