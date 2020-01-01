Зеленский хочет отменить визы для иностранцев: Список стран

Граждане ряда стран смогут посетить Украину без виз.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает отменить визовый режим для туристов из Китая, Австралии, Новой Зеландии, а также арабских стран. Об этом глава государства рассказал на встрече с представителями туристического бизнеса, сообщает пресс-служба ОП.

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“Нужно либерализировать визовую политику: если страны отменяют визы для украинцев, которые к ним приезжают, мы для них отменяем. Нам нужно конкурировать за туриста“, – отметил президент.



Зеленский поручил министерству иностранных дел упростить въезд в страну для туристов из таких стран:

Китай

Австралия

Новая Зеландия

Арабские страны

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​“Есть вещи в Украине, которых нет в других странах, на которые хочется посмотреть и показать их западному туристу. Что мы можем сделать непосредственно этим летом, чтобы привлечь иностранного, западного туриста, который привозит деньги? –“ сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в связи с закрытыми границами из-за карантина, появились новые перспективы для развития внутреннего туризма. По словам Зеленского, центральные власти намерены способствовать увеличению туристической привлекательности Украины.



Напомним, президент намерен развивать туризм с помощью “магнитов привлекательности“

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