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Зеленский хочет отменить визы для иностранцев: Список стран

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Граждане ряда стран смогут посетить Украину без виз.
Президент Владимир Зеленский в рабочей поездке в Хмельницкую область
Президент Владимир Зеленский в рабочей поездке в Хмельницкую область
ОП

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает отменить визовый режим для туристов из Китая, Австралии, Новой Зеландии, а также арабских стран. Об этом глава государства рассказал на встрече с представителями туристического бизнеса, сообщает пресс-служба ОП

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“Нужно либерализировать визовую политику: если страны отменяют визы для украинцев, которые к ним приезжают, мы для них отменяем. Нам нужно конкурировать за туриста“, – отметил президент.

Зеленский поручил министерству иностранных дел упростить въезд в страну для туристов из таких стран:

  • Китай
  • Австралия
  • Новая Зеландия
  • Арабские страны

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“Есть вещи в Украине, которых нет в других странах, на которые хочется посмотреть и показать их западному туристу. Что мы можем сделать непосредственно этим летом, чтобы привлечь иностранного, западного туриста, который привозит деньги? –“ сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в связи с закрытыми границами из-за карантина, появились новые перспективы для развития внутреннего туризма. По словам Зеленского, центральные власти намерены способствовать увеличению туристической привлекательности Украины.

Напомним, президент намерен развивать туризм с помощью “магнитов привлекательности“

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