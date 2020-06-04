Под Винницей мужчина убил собаку и накормил ею семью

Суд приговорил злоумышленника к реальному тюремному сроку за жестокое обращение с животным.

В среду, 3 июня, городской суд Могилев-Подольского (Винницкая область) осудил местного жителя за убийство собаки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Национальной полиции.

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Во время досудебного расследования правоохранители установили, что 23 февраля возле магазина в селе Ивоновка мужчина жестоко убил собаку. Затем он принес труп животного домой, там приготовил его и накормил свою семью, в том числе, несовершеннолетнего сына.

По данному факту полицией было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. На основании собранных полицейскими доказательств суд признал злоумышленника виновным в совершении указанного преступления.

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50-летний подсудимый, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, получил 2,5 года лишения свободы. На момент убийства пса мужчина уже отбывал условный срок за кражу, поэтому теперь ему придется провести в местах заключения 5,5 лет.

Напомним, на Прикарпатье мужчина забил собаку до полусмерти и снял видео. Злоумышленнику грозит до 3 лет тюрьмы.

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