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Под Винницей мужчина убил собаку и накормил ею семью

Комментариев: 4
Суд приговорил злоумышленника к реальному тюремному сроку за жестокое обращение с животным.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В среду, 3 июня, городской суд Могилев-Подольского (Винницкая область) осудил местного жителя за убийство собаки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Национальной полиции.

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Во время досудебного расследования правоохранители установили, что 23 февраля возле магазина в селе Ивоновка мужчина жестоко убил собаку. Затем он принес труп животного домой, там приготовил его и накормил свою семью, в том числе, несовершеннолетнего сына.

По данному факту полицией было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. На основании собранных полицейскими доказательств суд признал злоумышленника виновным в совершении указанного преступления.

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50-летний подсудимый, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, получил 2,5 года лишения свободы. На момент убийства пса мужчина уже отбывал условный срок за кражу, поэтому теперь ему придется провести в местах заключения 5,5 лет.

Напомним, на Прикарпатье мужчина забил собаку до полусмерти и снял видео. Злоумышленнику грозит до 3 лет тюрьмы.

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Теги: жестокое обращение с животными, Винницкая область, Могилев-Подольский, собака
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Комментариев (4)
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БРОКЕР_666    04.06.2020, 18:35
Оценка:  0
БРОКЕР_666
кореец?
МиxасьUA    04.06.2020, 18:31
Оценка:  -23
МиxасьUA
На той земле это норма.
ВосставшийИзБана    04.06.2020, 17:58
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Что значит "жестоко убил собаку"? Когда охотники убивают диких животных - это не жестоко? А им ведь разрешают держать дома огнестрельное оружие. А когда режут на мясо коров, свиней, кур и т.д. Про каракуль я вообще молчу.
Woodbrother    04.06.2020, 17:48
Оценка:  +1
Woodbrother
А мог бы собакой за газ расплатиться.
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