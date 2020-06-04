Суд отправил в СИЗО мошенников, "продававших" государственные должности

Аферисты пытались "продать" должности глав Харьковской ОГА и областной налоговой.

4 июня Дзержинский районный суд Харькова отправил в СИЗО на 60 суток подозреваемых в "продаже" должностей главы Харьковской ОГА и Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области. Оба фигуранта смогут выйти под залог: за 4 млн грн и 3,5 млн грн.

Читай также: Суд обязал НАБУ начать расследование в отношении брата Ермака

О решении суда сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.



"Суд избрал обоим содержание под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в 4 млн грн - одному и 3,5 млн грн - другому", - отметил Чубенко.



Оба подозреваемых были задержаны 2 июня в харьковском ресторане "Ла Страда". Мужчины предлагали решить вопрос о назначении на должность главы Харьковской ОГА и руководителя ГУ ГНС в регионе за $1 млн и $100 тысяч соответственно.



Мошенников задержали после получения первого транша в размере $150 тысяч.





Напомним, в Киеве был задержан мужчина, который "продавал" должности в Кабмине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.