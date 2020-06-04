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Суд отправил в СИЗО мошенников, "продававших" государственные должности

Комментариев: 1
Аферисты пытались "продать" должности глав Харьковской ОГА и областной налоговой.
Мошенников задержали 2 июня
Мошенников задержали 2 июня
khar.gp.gov.ua

4 июня Дзержинский районный суд Харькова отправил в СИЗО на 60 суток подозреваемых в "продаже" должностей главы Харьковской ОГА и Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области. Оба фигуранта смогут выйти под залог: за 4 млн грн и 3,5 млн грн.

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О решении суда сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

"Суд избрал обоим содержание под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в 4 млн грн - одному и 3,5 млн грн - другому", - отметил Чубенко.

Оба подозреваемых были задержаны 2 июня в харьковском ресторане "Ла Страда". Мужчины предлагали решить вопрос о назначении на должность главы Харьковской ОГА и руководителя ГУ ГНС в регионе за $1 млн и $100 тысяч соответственно.

Мошенников задержали после получения первого транша в размере $150 тысяч.



Напомним, в Киеве был задержан мужчина, который "продавал" должности в Кабмине.

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Комментариев (1)
Noblesse_obliger    04.06.2020, 18:18
Оценка:  0
Noblesse_obliger
Шо,неужели братьев Ермак взяли????
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