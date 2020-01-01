Ивано-франковских копов уволили за издевательства над подростком

Еще одного работника полиции сняли с занимаемой должности, а четвертый – получил строгий выговор.

Из полиции Ивано-Франковска уволили двух полицейских, которые унижали и неадекватно общались с двумя задержанными подростками. Еще трое правоохранителей получили выговоры. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

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“На действия полицейских пожаловался житель Ивано-Франковска, который утверждал, что правоохранители неправомерно действовали неадекватно общались, унижали его сына и друга. Мужчина предоставил полицейским аудиозаписи разговора“, - сообщили в полиции.

Отмечается, что Главное управление полиции области провело служебное расследование относительно неправомерных действий полицейских.

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По результатам этой проверки за нарушение требований Закона Украины “О Национальной полиции“ двух полицейских уволили, еще одного – сняли с занимаемой должности. Кроме того, начальник Управления превентивной деятельности получил строгий выговор, а исполняющему обязанности заместителя начальника областной полиции строго указали на отсутствие надлежащей профилактической работы в подчиненном ему подразделении. Других дисциплинарных мер к нему не применяли в связи с тем, что он пребывает на занимаемой должности всего 3 дня.

Материалы расследования обещают передать в Государственное бюро расследований.

Напомним, ранее стало известно, что ивано-франковские полицейские 30 мая задержали двоих подростков за нарушение общественного порядка. В райотделе копы начали издеваться над парнями, оскорблять и унижать их.

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