Нардеп Мялик задекларировал 158 квартир

Нардеп показал свою декларацию.

Народный депутат Украины от депутатской группы “За будущее” Виктор Мялик подал декларацию доходов за 2019 год, в которой указал, что владеет 158 квартирами в Киево-Святошинском районе.

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Документ опубликован в Едином реестре деклараций.

Судя по декларации, Мялик является владельцем огромного количества недвижимости, среди которого 158 квартир. Квартиры имеют разную площадь - от 38 до 95 кв. метров, и находятся в Софиевской Борщаговке.

Более того, нардепу принадлежат гаражи, места для парковок и земельные участки площадью от 520 и более 1000 кв. метров. Все они находятся в той же Софиевской Борщаговке.

Кроме того, Мялик владеет элитным автопарком. В его собственности Lexus LS460L (2015 года выпуска) и Lexus LX570 (2016 года выпуска). На момент покупки машины стоили 3,4 млн грн и 3, 7 млн грн.

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И это еще не все. Жена нардепа - Дарина Мялик - ездит на PORSCHE CAYENNE (2018 года выпуска), а также на MERCEDES-BENZ (2016 года выпуска), которые обошлись семье в 5,6 млн грн и 3 млн грн.

В графе доходы Мялик указал, что за 2019 год в должности нардепа получил 314 117 грн зарплаты. Его супруга, которая работала в ОО “МДС-БУД”, заработала за год 29 099 грн.

Семья нардепа от отчуждения недвижимого имущества, а также сдачи имущества в аренду Мялик за год получила несколько миллионов. Супруга Дарина указала доход от сдачи недвижимости в аренду.

Мялики хранят немалые суммы на банковских счетах: в ПриватБанке - 2,4 млн грн, 553 700 грн и 260 366 грн.

Дарина Мялик хранит на счетах в ПриватБанке 108 820 грн и 13 378 долларов.

Наличкой у Мялика есть 150 миллионов гривен и 1 млн долларов.

Напомним, нардеп Павлюк задекларировал почти миллионный выигрыш в лотерею. Нардеп показал свои доходы.

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