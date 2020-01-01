Мужчина сжег заживо бывшую жену в одном из магазинов Кременчуга - СМИ
В Кременчуге Полтавской мужчина поджог свою бывшую супругу в одном из супермаркетов.От полученных ожогов женщина скончалась. Об этом сообщает издание Цензор.НЕТ.
Читай также: В Каховке отделение прокуратуры подожгли "коктейлем Молотова"
Отмечается, что правоохранители уже задержали злоумышленника.
По данным издания, он облил свою бывшую жену легковоспламеняющейся жидкостью прямо в магазине и там же поджег.
Происшествие случилось около 16.00 в одном из магазинов бытовых товаров Кременчуга.
От полученных ожогов женщина скончалась на месте. Злоумышленника задержали вскоре после происшествия.
Напомним, в ломбарде Харькова мужчина хотел поджечь себя из-за неисправного телефона.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.