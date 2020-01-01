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Мужчина сжег заживо бывшую жену в одном из магазинов Кременчуга - СМИ

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Злоумышленника задержали полицейские.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Depositphotos.com

В Кременчуге Полтавской мужчина поджог свою бывшую супругу в одном из супермаркетов.От полученных ожогов женщина скончалась. Об этом сообщает издание Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что правоохранители уже задержали злоумышленника.

По данным издания, он облил свою бывшую жену легковоспламеняющейся жидкостью прямо в магазине и там же поджег. 

Происшествие случилось около 16.00 в одном из магазинов бытовых товаров Кременчуга.

От полученных ожогов женщина скончалась на месте. Злоумышленника задержали вскоре после происшествия. 

Напомним, в ломбарде Харькова мужчина хотел поджечь себя из-за неисправного телефона.

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