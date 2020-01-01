“Плечом к Плечу” и Нагорный провели первое после карантина спортивное мероприятие в Украине

В День защиты детей в Киеве состоялось благотворительное мероприятие – “Самая спортивная мама”. Организатором соревнований выступил предприниматель и меценат Тимофей Нагорный. А поучаствовать в конкурсах пришли известные украинские мамы-журналисты, блогеры и певицы. Все ради единой цели – собрать как можно больше денег для детей, нуждающихся в помощи взрослых. И, похоже, им это удалось.

Об итогах соревнований на своем Youtube-канале сообщил предприниматель и глава организации “Плечом к Плечу” Тимофей Нагорный.

Известно, что первое место заняла дочь третьего президента Украины – Виталина Ющенко. Второе место присудили участнице группы SELFY – Ирине Nova. А третье место в соревнованиях получила певица и телеведущая СолоХа.

В мероприятии также приняла участие многократная рекордсменка Украины и мира, мастер спорта международного класса Николь Князева, которой всего 10-ть, но она смогла удивить всех своей подготовкой. Впрочем, среди жюри соревнований также не обошлось без звезд спорта. Оценивала участниц олимпийская чемпионка и рекордсменка мира Наталья Добрынская.

“Мамы в Украине – самые красивые, самые позитивные и самые спортивные. Их оптимизм, неиссякаемая мотивация, целеустремленность, стойкость и терпение поражают. Искренне желаю всем участницам оставаться в отличной спортивной форме, постоянно развиваться и добиваться поставленных целей. Они чемпионы и наша гордость”, – обратился к участницам в конце мероприятия Тимофей Нагорный. Примечательно, что в рамках похожих соревнований “Самый спортивный папа” в 2016 году победил именно Нагорный.

Также отметим, что соревнования “Самая спортивная мама” стали первыми в Украине, после ослабления карантина 22 мая. Благодаря этому мероприятию удалось собрать средства на жилье для ребенка, пострадавшего из-за снаряда – Николая Нижниковского, который потерял обе ноги и руку. Теперь дело осталось за малым – собрать на ремонт квартиры, чтобы уже 1 сентября мальчик, который занимается плаванием, мог приступить к тренировкам с рекордсменом мира Олегом Лисогором. Желающие могут помочь лично - подробности по ссылке.