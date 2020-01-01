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Танцы в Херсоне: уволенного чиновника взяли на работу в Харьковскую ОГА

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Владимир Клюцевский успешно трудоустроился на вакантной должности в Харьковской облгосадминистрации.
Владимир Клюцевский будет руководить аппаратом Харьковской ОГА
Владимир Клюцевский будет руководить аппаратом Харьковской ОГА
khersonline.net

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер назначил руководителем аппарата ОГА Владимира Клюцевского, которого уволили с аналогичной должности в Херсонской ОГА после скандального выступления группа "Степ" ко дню 8 марта. Соответствующее распоряжение от 3 июня опубликовано на сайте Харьковской ОГА.

"Заключить контракт о прохождении государственной службы на период действия карантина на основании типового контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19... с Клюцевским Владимиром Ивановичем", – говорится в документе.

Фото: скриншот 
 

Напомним, в Херсонском облсовете состоялся концерт, посвященный празднованию Международного женского дня 8 марта. Для депутатов спела группа "Степ", которая исполнила известную песню "Жареный кабанчик". Певца, который выступил прямо в зале заседаний облсовета, сопровождали две полуобнаженные танцовщицы.

Празднование в таком формате вызвало волну возмущения в соцсетях, а в ОГА начали служебное расследование. Вскоре ряд чиновников был уволен, среди них и Владимир Клюцевский.

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Теги: Харьков, Херсон, чиновник, чиновники, назначение, увольнение, ОГА
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Источник: korrespondent.net

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