Танцы в Херсоне: уволенного чиновника взяли на работу в Харьковскую ОГА

Владимир Клюцевский успешно трудоустроился на вакантной должности в Харьковской облгосадминистрации.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер назначил руководителем аппарата ОГА Владимира Клюцевского, которого уволили с аналогичной должности в Херсонской ОГА после скандального выступления группа "Степ" ко дню 8 марта. Соответствующее распоряжение от 3 июня опубликовано на сайте Харьковской ОГА.

"Заключить контракт о прохождении государственной службы на период действия карантина на основании типового контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19... с Клюцевским Владимиром Ивановичем", – говорится в документе.

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Напомним, в Херсонском облсовете состоялся концерт, посвященный празднованию Международного женского дня 8 марта. Для депутатов спела группа "Степ", которая исполнила известную песню "Жареный кабанчик". Певца, который выступил прямо в зале заседаний облсовета, сопровождали две полуобнаженные танцовщицы.

Празднование в таком формате вызвало волну возмущения в соцсетях, а в ОГА начали служебное расследование. Вскоре ряд чиновников был уволен, среди них и Владимир Клюцевский.

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