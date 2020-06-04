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Угрожал суицидом: Пьяный парень влез на вышку ЛЭП под Киевом

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Под Киевом молодой человек пытался совершить суицид из-за ссоры с девушкой.
Мужчину долго уговаривали спуститься вниз
Мужчину долго уговаривали спуститься вниз
npu.gov.ua

В среду, 3 июня, полицейским и энергетикам пришлось совместными усилиями спасать мужчину, который забрался на опорную вышку высоковольтных линий электропередач в городе Мироновка Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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“Вчера на спецлинию “102“ поступило сообщение от неравнодушных прохожих о том, что в г. Мироновка нетрезвый мужчина залез на высоковольтную вышку. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и медицинские работники“, - говорится в сообщении.

Мужчина не обращал внимания на уговоры правоохранителей спуститься вниз. Наоборот он продолжал подниматься выше и угрожал совершить самоубийство.

Для того, чтобы спасти мужчину от неминуемой смерти, полицейские совместно с сотрудниками ГСЧС обратились к работнику “Киевоблэнерго“ с просьбой обесточить вышку, напряжение которой 35 000 вольт, - рассказали в полиции.

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После длительных переговоров, правонарушитель таки спустился. “Сорвиголовой“ оказался 25-летний местный житель, который поссорился с девушкой и таким образом пытался привлечь к себе внимание.

Отмечается, что из-за бездумного поступка молодого человека часть города около часа находилась без электроснабжения.

За такие действия, совершенные в нетрезвом состоянии, правоохранители составили на нарушителя админпротокол по ч. 1 ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в Днепре 16-летняя девушка напилась таблеток и хотела спрыгнуть с моста. Причиной инцидента стала ссора с родителями.

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Теги: суицид, самоубийство, Киевская область, ЛЭП
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Комментариев (1)
Глод    04.06.2020, 19:24
Оценка:  +1
Глод
Ему повезло. А кто-то из-за него мог несколько часов без света сидеть.
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