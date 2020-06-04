Мужчина в халате оставил авто на детской площадке
В Киевской области водитель припарковал свой автомобиль на детской площадке в то время, когда там играли дети.
В Святопетровском Киевской области водитель Volkswagen одетый в домашний халат оставил авто прямо на детской площадке. Об этом сообщает Киев оперативный.
"В Петровском Квартале неадекватный водитель Volkswagen припарковался прямо на детской площадке в то время, когда на ней играли маленькие детки", - говорится в сообщении.
Когда родители стали возмущаться, водитель вышел из авто в домашнем халате и начал словесную перепалку. Когда родители пригрозили полицией, он сбежал.
Cмотрите фотогалерею: Мужчина в халате оставил авто на детской площадке
Ранее сообщалось, что в Киеве по проезжей части гулял неадекватный мужчина.
Также Корреспондент писал, что в Киеве мужчина прыгал по крышам авто на тротуаре.
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