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Мужчина в халате оставил авто на детской площадке

Комментариев: 1
В Киевской области водитель припарковал свой автомобиль на детской площадке в то время, когда там играли дети.
Под Киевом мужчина в халате припарковал автомобиль на детской площадке
Под Киевом мужчина в халате припарковал автомобиль на детской площадке
Киев Оперативный

В Святопетровском Киевской области водитель Volkswagen одетый в домашний халат оставил авто прямо на детской площадке. Об этом сообщает Киев оперативный.

"В Петровском Квартале неадекватный водитель Volkswagen припарковался прямо на детской площадке в то время, когда на ней играли маленькие детки", - говорится в сообщении.

Когда родители стали возмущаться, водитель вышел из авто в домашнем халате и начал словесную перепалку. Когда родители пригрозили полицией, он сбежал.

 
 
 

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Теги: автомобили, дети, Киевская область, фото, парковка, детская площадка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
МиxасьUA    04.06.2020, 19:15
Оценка:  -22
МиxасьUA
Неправильно припаркованные автомобили нужно сжигать.
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