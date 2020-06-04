В Киевской области водитель припарковал свой автомобиль на детской площадке в то время, когда там играли дети.

Под Киевом мужчина в халате припарковал автомобиль на детской площадке Киев Оперативный

В Святопетровском Киевской области водитель Volkswagen одетый в домашний халат оставил авто прямо на детской площадке. Об этом сообщает Киев оперативный.

"В Петровском Квартале неадекватный водитель Volkswagen припарковался прямо на детской площадке в то время, когда на ней играли маленькие детки", - говорится в сообщении.

Когда родители стали возмущаться, водитель вышел из авто в домашнем халате и начал словесную перепалку. Когда родители пригрозили полицией, он сбежал.

Cмотрите фотогалерею: Мужчина в халате оставил авто на детской площадке

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