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На Днепропетровщине обнаружили манипуляции со статистикой COVID-19

Комментариев: 1
Есть подозрения, что статистику завышали, чтобы делать закупки для инфекционной больницы.
В Днепре манипулировали статистикой по коронавирусу
В Днепре манипулировали статистикой по коронавирусу
Фейсбук Минздрава

В Днепропетровской области в ближайшие дни будет изменена статистика по заболеваемости коронавирусом COVID-19. Ранее в области начали расследование относительно фальсификаций результатов тестов областным лабораторным центром. Об этом сообщает пресс-служба областного совета.

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“В базе данных выявлено более 250 человек с положительными тестами, которые не сняты с учета. Большая часть из этих людей давно выздоровела, а остальные, возможно, никогда не болели. Сейчас проводится внутреннее расследование, ведь есть определенные подозрения, что люди не сняты с учета для создания искусственного ажиотажа и искусственного увеличения количества больных, что позволяет делать дополнительные закупки городской инфекционной больнице“, - сообщили в облсовете.

Отмечается, что сейчас проводится проверка работы лаборатории, по результатам которой статистика по коронавирусной инфекции в регионе будет изменена. В частности ожидается, что в отчетах значительно увеличится число тех, кто уже выздоровел. Также сообщается, что новым главой областного лабораторного центра был назначен Роман Чуб.

Напомним, в Ровенском военкомате обнаружена вспышка коронавируса. Несмотря на это, учреждение продолжает работу.

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Теги: коронавирус, Днепропетровская область, статистика, лаборатория
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Комментариев (1)
МиxасьUA    04.06.2020, 19:22
Оценка:  -22
МиxасьUA
Вся эта статистика-пыль в глаза.Заразившихся минимум впятеро больше.Сколько в реальности умерших от этой заразы,неизвестно.Посмертных тестирований не делают,за редким исключением.Именно поэтому ЕС и не разрешает въезд нашим"нерабам",как раз из-за этой липовой статистики.
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