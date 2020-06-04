На Днепропетровщине обнаружили манипуляции со статистикой COVID-19

Есть подозрения, что статистику завышали, чтобы делать закупки для инфекционной больницы.

В Днепропетровской области в ближайшие дни будет изменена статистика по заболеваемости коронавирусом COVID-19. Ранее в области начали расследование относительно фальсификаций результатов тестов областным лабораторным центром. Об этом сообщает пресс-служба областного совета.

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“В базе данных выявлено более 250 человек с положительными тестами, которые не сняты с учета. Большая часть из этих людей давно выздоровела, а остальные, возможно, никогда не болели. Сейчас проводится внутреннее расследование, ведь есть определенные подозрения, что люди не сняты с учета для создания искусственного ажиотажа и искусственного увеличения количества больных, что позволяет делать дополнительные закупки городской инфекционной больнице“, - сообщили в облсовете.

Отмечается, что сейчас проводится проверка работы лаборатории, по результатам которой статистика по коронавирусной инфекции в регионе будет изменена. В частности ожидается, что в отчетах значительно увеличится число тех, кто уже выздоровел. Также сообщается, что новым главой областного лабораторного центра был назначен Роман Чуб.

Напомним, в Ровенском военкомате обнаружена вспышка коронавируса. Несмотря на это, учреждение продолжает работу.

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