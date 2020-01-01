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На Ровенщине из-за COVID уволились более трехсот медиков

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В областном управлении здравоохранения уверяют, что, несмотря на увольнения, резерв медработников есть.
Медики бросают работу из-за опасности
Медики бросают работу из-за опасности
 
В Ровенской области из-за коронавируса уволились более трехсот медработников. Об этом сообщила пресс-служба облгосадминисрации в четверг, 4 июня.
 
"Работа в больнице во время пандемии является очень сложной, требует моральных и физических сил, а не только профессиональных знаний и навыков. По состоянию на 3 июня в медучреждениях области уволились 324 медика, из них: 38 врачей, 109 работников среднего медицинского персонала и 177 – младшего медицинского персонала", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что в Костопольской ЦРБ уволились 11 медицинских работников, 25 - больные коронавирусом.
 
"Однако дефицита кадров нет. В областном управлении здравоохранения есть специальная резервная база, чтобы в случае необходимости решать кадровые вопросы", - добавили в ОГА.
 
Как писал Корреспондент, в Украине с COVID-19 работает менее 10000 медиков. Также с коронавирусом работают 2,9 тысяч бригады специалистов экстренной медицинской помощи.
 
Также накануне появился прогноз Минздрава по заболеваемости COVID среди медиков.

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Теги: медики, пандемия, Ровенская область, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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