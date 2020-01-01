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В Днепропетровской области подделывали статистику по COVID-19

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В реестрах значились люди с положительными тестами, которые, возможно, никогда и не болели.
Число больных искусственно завышалсь для создания ажиотажа
Число больных искусственно завышалсь для создания ажиотажа

Статистика по заболеваемости COVID-19 в Днепропетровской области в ближайшие дни будет изменена. Об этом в четверг, 4 июня, сообщила днепропетровская облгосадминистрации.

Как выяснилось после назначения нового директора областного лабораторного центра, в базе данных присутствуют люди с положительными тестами, которые не были сняты с учета.

"Большая часть из этих людей давно выздоровела, а остальные, возможно, никогда не болели", - подчеркнули в облгосадминистрации. По ее данным, в ходе ревизии уже выявлено более 250 таких случаев.

Проводится внутреннее расследование, поскольку людей могли не снимать с учета для создания ажиотажа и искусственного увеличения количества больных, позволяющего городской инфекционной больнице делать дополнительные закупки лекарств и средств защиты.

Напомним, ранее в Житомире директор областного лабораторного центра был уволен из-за решения ограничить тестирование на коронавирус.

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Теги: эпидемия, тесты, Днепропетровская область, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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