Детали программы для Украины еще обсуждаются - МВФ

Представитель Фонда Джерри Райс заявил, что Исполнительный совет еще обсуждает детали программы.

До заседания Международного валютного фонда по Украине, запланированного на 9 июня, детали программы кредитования Stand-By еще обсуждаются. Об этом заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс на онлайн-брифинге.

"Договоренность по соглашению Stand-By является предметом обсуждений и должна быть утверждена Исполнительным советом. Встреча совета по этому вопросу ожидается 9 июня", - сказал Райс.

В то же время он не стал комментировать появление в СМИ утечек возможного меморандума между Украиной и МВФ по новой программе.

"Мы никогда не комментируем утечку документов, но что я могу сказать, МВФ – это прозрачная институция", - отметил представитель Фонда.

По его словам, полный текст доклада по Украине, а также сопутствующие документы будут обнародованы сразу после заседания Исполнительного совета, запланированного на 9 июня.

"Это то, что мы делаем всегда, мы публикуем соглашения со странами", - подчеркнул Райс.

Как писал Корреспондент, МВФ отказал Киеву в трехлетней программе кредитирования, вместо этого стороны сосредоточатся на 18-месячной. Договоренность предусматривает выделение 5 млрд долларов.

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