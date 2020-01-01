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Детали программы для Украины еще обсуждаются - МВФ

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Представитель Фонда Джерри Райс заявил, что Исполнительный совет еще обсуждает детали программы.
Программа Фонда рассчитана на 18 месяцев
Программа Фонда рассчитана на 18 месяцев
 
До заседания Международного валютного фонда по Украине, запланированного на 9 июня, детали программы кредитования Stand-By еще обсуждаются. Об этом заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс на онлайн-брифинге.
 
"Договоренность по соглашению Stand-By является предметом обсуждений и должна быть утверждена Исполнительным советом. Встреча совета по этому вопросу ожидается 9 июня", - сказал Райс.
 
В то же время он не стал комментировать появление в СМИ утечек возможного меморандума между Украиной и МВФ по новой программе.
 
"Мы никогда не комментируем утечку документов, но что я могу сказать, МВФ – это прозрачная институция", - отметил представитель Фонда.
 
По его словам, полный текст доклада по Украине, а также сопутствующие документы будут обнародованы сразу после заседания Исполнительного совета, запланированного на 9 июня.
 
"Это то, что мы делаем всегда, мы публикуем соглашения со странами", - подчеркнул Райс.
 
Как писал Корреспондент, МВФ отказал Киеву в трехлетней программе кредитирования, вместо этого стороны сосредоточатся на 18-месячной. Договоренность предусматривает выделение 5 млрд долларов.
 
Заседание по утверждению новой программы финансирования stand-by для Украины запланировано на 9 июня. 

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Теги: кредиты, МВФ, программа, финансирование
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Источник: korrespondent.net

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