На строительстве метро в Днепре украли 379 млн грн - СБУ

Менеджеры компании-подрядчика вместе с чиновниками мэрии подделывали бухгалтерскую документацию.

Служба безопасности Украины обнаружила хищения в ходе строительства метрополитена в Днепре. Об этом в четверг, 4 июня, сообщило информагентство УНИАН со ссылкой на данные СБУ.

Как выяснили работники спецслужбы, турецкая компания Лимак, которая является генеральным подрядчиком, в сговоре с чиновниками днепровской мэрии искусственно завышала объемы выполненных работ.

Для этого подделывалась бухгалтерская документация и в дальнейшем на ее основе похищались деньги на строительство и содержание новой линии днепровского метро.

Это привело к срыву графиков строительства, разрушению инфраструктуры центральной части города и причинению территориальной общине экономического ущерба в особо крупных размерах. В настоящее время судебная экспертиза установила ущерб в размере 379 млн грн.

Руководителю представительства компании Лимак, который является гражданином Турции, объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями Служебный подлог (ч.1 ст.366 УК) и Халатность (ч.2 ст.367 УК).

Как сообщалось ранее, в Днепре украли 25 млн грн на ремонте школ и детсадов. Некачественно выполненные работы в детских садах и школах поставили под угрозу жизнь и здоровье детей, утверждают в СБУ.

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