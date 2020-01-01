Прокуроры вернут Богатыревой шесть млн грн
В свое время прокуратура Киева уведомила экс-министра о подозрении ненадлежащим образом, решили в ВАКС.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила ранее избранную меру пресечения в отношении бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил ВАКС.
"По результатам рассмотрения суд отказал в удовлетворении ходатайства о применении к подозреваемой меры пресечения", - говорится в сообщении.
Суд исходил из того, что прокуратурой Киева были допущены грубые нарушения норм Уголовно-процессуального кодекса в части надлежащего вручения уведомления о подозрении.
"Меры для устранения указанных очевидных нарушений не были приняты ", - подчеркнули в ВАКС.
Напомним, в августе 2019 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева и постановил арестовать Богатыреву на 60 дней с альтернативой залога в шесть млн грн. Позднее за Богатыреву внесли залог и она вышла на свободу.
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