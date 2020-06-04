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Госстат готовится к переписи населения "вручную"

Комментариев: 1
В Госстате отметили, что также важна сельскохозяйственная перепись, которая еще ни разу в Украине не проводилась.
В Госстате создали подразделение для переписи
В Госстате создали подразделение для переписи
Korrespondent.net
 
В Государственной службе статистики создали подразделение, которое занимается подготовкой к переписи населения по реестрам. Об этом сообщил глава Госстата Игорь Вернер во время онлайн-встречи с журналистами.
 
"У нас создано соответствующее подразделение, которое занимается именно подготовкой к переписи по реестрам, мы даже привлекаем международное сообщество, чтобы потом не было вопросов относительно методологии (расчета численности - Ред.)", - сказал Вернер. 
 
По его словам, в Украине еще ни разу не проводили сельскохозяйственную перепись, что нужно для определения более точного потенциала сельского хозяйства. 
 
"В 2001 году состоялась всеукраинская перепись населения, во время которой мы узнали количество населения и его характеристики. К сожалению, в сельском хозяйстве мы не имеем такой информации. Нам нужно знать сколько у нас коров, каких животных люди содержат, какие культуры выращивают... Это нужно для принятия обоснованных решений, чтобы было понятно, что нужно дотировать, а что развивается хорошо", - отметил глава Госстата.
 
Как сообщалось, в правительстве пока не знают, будут ли у государства средства провести перепись населения в этом году.
 
Также Корреспондент писал, что в Кабинете министров подсчитали население Украины. По данным правительства, по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине живет более 37 миллионов человек (без учета населения в оккупации).

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Теги: перепись населения, Госстат, численность населения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Глод    04.06.2020, 21:33
Оценка:  0
Глод
Главное, чтобы преписчики в масках ходили. Только многие им всё-равно не откроют.
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