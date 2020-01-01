С культурой и без образования. Новые министры

Верховная Рада назначила нового министра культуры и информационной политики, а также нового вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Ротации в украинской власти не останавливаются. Потихоньку заполняются и открытые вакансии в правительстве. Нашли нового министра культуры, который хотел быть киевским мэром. А вот министра образования так и не нашли.

Корреспондент.net разбирался в перипетиях кадровой политики Кабинета Министров.

Министр культуры

Новым министром культуры и информационной политики Украины стал Александр Ткаченко.

Ранее Ткаченко выполнял обязанности председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. До того, как стать депутатом Верховной Рады от партии Слуга Народа Ткаченко долгое время возглавлял телеканал 1+1 Игоря Коломойского.

Ткаченко уверен, что сфера культуры мало касается интересов Коломойского, поэтому он не будет влиять на новоиспеченного юриста.

Интересно, что еще 31 мая Ткаченко объявлял о своем намерении стать мэром Киева и поучаствовать в праймериз Слуги народа по поиску кандидата в городские головы столицы.

"Думаю, пришло время вернуть гордость за то, каким город может быть сегодня и завтра. Городом для людей, а не для прожорливых чиновников или застройщиков. Город, в котором жить достойно, красиво и приятно. Поэтому решил участвовать в праймериз Слуги народа на выборы мэра города. Вернем себе гордость за Киев", - говорил Ткаченко.

Интересно, с новым назначением его мэрские амбиции уже исчерпали себя? Например, руководитель парламентской фракции Слуги народа Давид Арахамия утверждает, что назначение Ткаченко министром ставит крест на его мэрских амбициях.

“Думаю, невозможно совмещать функции министра и идти на мэра. Мне кажется, это очень сложно сейчас вообразить”, - сказал Арахамия.

Политолог Вадим Карасев обратил внимание на то, что Ткаченко первый министр – прямой выходец из партии Слуга Народа, из его депутатского корпуса.

"И теперь Слуга народа, как партия и парламентская фракция, несет полную политическую ответственность за все, что будет делать Ткаченко: как за косяки, так и за достижения. Это их. И это очень важно. Потому что в министрах есть люди, которые имеют или очень косвенное отношение к Слуге народа, или вообще не имели никакого отношения к этой партии", - отметил политолог.

Кстати, украинскую культуру уже второй раз подряд отдают в руки телевизионщика. Можно сказать, что теперь кресло перешло от одного крупного отечественного медиа-холдинга к другому. Владимир Бородянский – предыдущий министр – до работы в правительстве возглавлял медиа-холдинг StarlightMedia.

Вице-премьер

Сменился в правительстве и ответственный за евроатлантическую интеграцию. Новым вице-премьером в этом направлении стала Ольга Стефанишина.

До сентября 2019 года она руководила Правительственным офисом по координации европейской и евроатлантической интеграции.

Ожидается, что Вадим Пристайко, уволенный с должности вице-премьера, будет назначен послом Украины в Великобритании. В политических кругах такое решение называет своего рода компромиссом. Как известно, Пристайко не сработался с главой Офиса президента Андреем Ермаком, курирующем ключевые внешнеполитические вопросы. Из-за этого дипломат сначала лишился должности министра иностранных дел, а теперь и кресла вице-премьера. Правда, назначение послом в Великобритании тяжело назвать ссылкой. Пристайко – карьерный дипломат и возвращается в более знакомую для себя сферу.

Без образования

А вот министра образования в правительстве все еще нет. На неделе прошел слух, что один из возможных кандидатов в министры - Сергей Шкарлет. Его якобы рекомендовали ректоры университетов во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Шкарлет баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от Партии регионов. Также признавался в интервью, что на президентских выборах поддерживал Виктора Януковича:

"Политические ориентиры я выбрал еще в 2004 году. На президентских выборах поддерживал Виктора Януковича. Не изменил своих убеждений даже тогда, когда пришлось испытать на себе определенное давление тогдашней правящей партии. Я полностью разделяю взгляды и принципы Партии регионов. Уверен, вместе с Президентом мы выстроим прочную вертикаль власти, которая будет заниматься делом и достигнет значительных результатов. Мы построим новую Черниговщину ".

Правда, все это не помешало уже в 2015 году Шкарлету баллотировался в Черниговский областной совет 7-го созыва от Блока Петра Порошенко (БПП).

В 2010 году Шкарлет был самым молодым ректором Украины, возглавлял Черниговский государственный технологический университет.

При этом член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко в своем Telegram-канале сообщал, что новым министром образования и науки может стать доктор физико-математических наук Александра Антонюк.

Ранее на собеседовании в Офисе президента по должности министра образования и науки была народный депутат от партии Слуга народа Юлия Гришина. Но, в итоге, министра пока так и не назначили.

Как, впрочем, и министра экологии. Хотя премьер-министр Денис Шмыгаль предлагал депутатам назначить Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов.