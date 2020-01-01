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В Харькове два года подделывали элитную водку и коньяк

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Сбыт фальшивого алкоголя шел через интернет и обычный магазин, доставка шла по Харькову и области.
У злоумышленников изъято свыше 20 тыс. бутылок с поддельной водкой
У злоумышленников изъято свыше 20 тыс. бутылок с поддельной водкой
facebook.com/SecurSerUkraine
 
Организованная преступная группа в Харькове наладила нелегальное производство коньяка и водки, подделывая их под известных производителей. Об этом в четверг, 4 июня, сообщило главное управление Национальной полиции в Харьковской обл.
 
 
По его данным, в состав группы входило более 10 чел. Они в 2019-2020 гг. незаконно покупали, хранили, фасовали, транспортировали и в дальнейшем сбывали водку и коньяк из недоброкачественного сырья с поддельными акцизными марками. 
 
Поддельную продукцию продавали через интернет и магазин, организовали ее доставку по Харькову и Харьковской обл. 
 
Во время обысков полицейские обнаружили и изъяли автомобили Mersedes Sprinter и Volkswagen, четыре компьютера и ноутбука, семь мобильных телефонов, 890 тыс. грн, €1200, $14,5 тыс. и 32,65 тыс. руб. 
 
Кроме того, изъято более 3500 литров спиртосодержащей жидкости во флягах по пять и десять литров, более 20 тыс. бутылок фальсифицированных водки и коньяка объемом 0,5 и 0,7 л, в том числе элитных напитков и черновые записи с учетом продукции и расчетов за товар.
 
Как сообщалось, ранее во Львове накрыли крупное производство поддельной водки. Правоохранители провели более, чем 25 обысков и обнаружили 75 тыс. бутылок фальсифицированного алкоголя.
 
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Теги: алкоголь, Харьков, полиция, обыск, Национальная полиция
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Источник: korrespondent.net

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