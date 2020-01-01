В Харькове два года подделывали элитную водку и коньяк

Сбыт фальшивого алкоголя шел через интернет и обычный магазин, доставка шла по Харькову и области.

Организованная преступная группа в Харькове наладила нелегальное производство коньяка и водки, подделывая их под известных производителей. Об этом в четверг, 4 июня, сообщило главное управление Национальной полиции в Харьковской обл.

По его данным, в состав группы входило более 10 чел. Они в 2019-2020 гг. незаконно покупали, хранили, фасовали, транспортировали и в дальнейшем сбывали водку и коньяк из недоброкачественного сырья с поддельными акцизными марками.

Поддельную продукцию продавали через интернет и магазин, организовали ее доставку по Харькову и Харьковской обл.

Во время обысков полицейские обнаружили и изъяли автомобили Mersedes Sprinter и Volkswagen, четыре компьютера и ноутбука, семь мобильных телефонов, 890 тыс. грн, €1200, $14,5 тыс. и 32,65 тыс. руб.

Кроме того, изъято более 3500 литров спиртосодержащей жидкости во флягах по пять и десять литров, более 20 тыс. бутылок фальсифицированных водки и коньяка объемом 0,5 и 0,7 л, в том числе элитных напитков и черновые записи с учетом продукции и расчетов за товар.