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На Киевщине у водителя Mercedes нашли оружие и наркотики

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Кроме наркотиков у водителя автомобиля Mercedes копы нашли ножи в чехлах автоматическое оружие.
Также в автомобиле нашли ножи
Также в автомобиле нашли ножи
Патрульна поліція
 
В Киевской области неподалеку поселка Семиполки патрульные остановили водителя за превышение скорости, однако кроме признаков опьянения обнаружили в автомобиле оружие и наркотики. Об этом сообщает пресс-центр Патрульной полиции.
 
"Инспекторы заметили у водителя Mercedes признаки наркотического опьянения во время общения. Несмотря на его нервное поведение, провели поверхностную проверку, в ходе которой обнаружили у него сверток с зеленым веществом растительного происхождения.
 
В салоне автомобиля инспекторы заметили подозрительные предметы. Ими оказались ножи в чехлах, и предмет, похожий на автоматическое оружие", - говорится в сообщении.
 
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу для извлечения предметов и веществ.
 
 
Еще сообщалось, что в Киева полиция остановила автомобиль Ford Focus, в котором обнаружили оружие и взрывчатку. 
 
Также Корреспондент писал, что в Киеве полиция задержала двух мужчин, которые перевозили в легковом автомобиле огнестрельное оружие.

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Теги: наркотики, Киевская область, оружие, полиция, нарушение ПДД
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Источник: korrespondent.net

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