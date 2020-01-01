На Киевщине у водителя Mercedes нашли оружие и наркотики
Кроме наркотиков у водителя автомобиля Mercedes копы нашли ножи в чехлах автоматическое оружие.
В Киевской области неподалеку поселка Семиполки патрульные остановили водителя за превышение скорости, однако кроме признаков опьянения обнаружили в автомобиле оружие и наркотики. Об этом сообщает пресс-центр Патрульной полиции.
"Инспекторы заметили у водителя Mercedes признаки наркотического опьянения во время общения. Несмотря на его нервное поведение, провели поверхностную проверку, в ходе которой обнаружили у него сверток с зеленым веществом растительного происхождения.
В салоне автомобиля инспекторы заметили подозрительные предметы. Ими оказались ножи в чехлах, и предмет, похожий на автоматическое оружие", - говорится в сообщении.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу для извлечения предметов и веществ.
Cмотрите фотогалерею: На Киевщине у водителя Mercedes нашли оружие и наркотики
Еще сообщалось, что в Киева полиция остановила автомобиль Ford Focus, в котором обнаружили оружие и взрывчатку.
Также Корреспондент писал, что в Киеве полиция задержала двух мужчин, которые перевозили в легковом автомобиле огнестрельное оружие.
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