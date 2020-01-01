Большой кризис. Как его переживет экономика Украины?

Министерство экономики оценивает падение экономики Украины в январе-апреле 2020 года на уровне 5%, за первый квартал 2020 года реальный ВВП Украины уменьшился на 1,5%.

Экономическими проблемами сейчас никого в мире не удивишь. А как кризис переживает экономика Украины?

Второй квартал 2020 года точно станет самым плохим для украинской экономики за последние пять лет.

Но в Минэкономики говорят, что пока все в рамках прогнозов – падение экономики Украины в январе-апреле 2020 года там оценивают на уровне 5%. Одно ясно точно - пик падения мы уже прошли.

Взгляд с Запада

Например, аффилированное с Financial Times британское специализированное издание The Banker в статье об украинской экономике настроено достаточно оптимистично.

"По состоянию на сейчас базовым сценарием является рецессия в 2020 году, с последующим восстановлением экономики в 2021 году. Хотя все зависит от того, как будет развиваться эпидемия", - цитирует издание Матео Патроне, директора-распорядителя Европейского банка реконструкции и развития в Восточной Европе и на Кавказе.

Хотя, за прошлый год Украина потеряла несколько позиций в мировом рейтинге восприятия коррупции и переместилась на 126 место из 180.

The Banker напоминает, что в мае 2020 года Международный валютный фонд принял решение перейти на 18-месячную программу standby для финансирования Украины, которая предусматривает большую свободу действий для правительства в реагировании на вызовы эпидемии.

"На ближайшую перспективу необходимо сконцентрироваться на обеспечении социальных стандартов жизни и сохранении рабочих мест. Однако следует приложить усилия, чтобы не потерять новые экономические возможности, которые дает кризис для создания благоприятного инвестиционного климата в среднесрочной перспективе", - говорит Матео Патроне.

Индикатором доверия международных инвесторов к Украине, отмечает The Banker, стала тема ПриватБанка. После национализации и рекапитализации, банк демонстрирует очень хорошие финансовые результаты. В 2019 году банк задекларировал 32,6 миллиарда гривен чистой прибыли. Для сравнения, прибыль Raiffeisen Bank Aval, который занял второе место, в том же году составил всего 4,7 миллиарда гривен.

"Судьба ПриватБанка является неким слоном в посудной лавке. Для нас это является чрезвычайно важным и не только из-за выделения Украине кредита МВФ. Судьба ПриватБанка определит доверие к стране в целом и сформирует ее инвестиционный климат", - отмечает Патроне.

Побочные эффекты карантина

Из-за остановки ряда сфер экономики в апреле и мае успокоилась ситуация на валютном рынке Украины - спроса на валюту на рынке не было. После мартовского обвала с 25 до 28 гривен за доллар, гривна укрепилась и стабилизировалась на отметке 27 за один вечнозеленый. Финансисты называют этот уровень ориентиром на ближайшие недели.

Мир обвалится сильнее

Но для Украины это проблема, поскольку доля экспорта в нашем ВВП составляет около 45%.

По оценкам ЕЦБ, европейская экономика начнет восстанавливаться только в 2021 году. ВВП Еврозоны в 2020-м может сократиться на 5-12%. А Евросоюз – это ключевой торговый партнер Украины и источник переводов денег от заробитчан.