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В Краматорске женщина зарезала себя после приезда копов

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Когда полицейские приехали на вызов, дверь в квартире была закрыта и с женщиной пришлось общаться через окно.
 
В Донецкой области в Краматорске женщина скончалась от ножевого ранения, которое нанесла сама себе после вызова правоохранителей. Об этом сообщила Патрульная полиция.
 
Правоохранители получили вызов в 3 часа ночи - женщина в возбужденном эмоциональном состоянии просила помощи.
 
"Проблемы в личной жизни" и "Пожалуйста, помогите", - то, что удалось услышать от женщины. Также она сказала, что в доме находится 16-летняя дочь и 4-летний сын.
 
После приезда полицейских дверь в квартиру была закрыта, поэтому они начали общаться с женщиной через окно. Когда дочь открыла дверь, ее мать уже лежала на полу, истекая кровью.
 
Патрульные пытались остановить кровотечение и вызвали скорую.
 
Женщину доставили в больницу, но после сложной операции она скончалась в больнице.
 
 
 
Напомним, в Киеве 30-летняя женщина выпрыгнула из окна десятого этажа. У нее остался маленький ребенок.

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Теги: самоубийство, полиция, Краматорск
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Источник: korrespondent.net

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