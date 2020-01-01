В Краматорске женщина зарезала себя после приезда копов

Когда полицейские приехали на вызов, дверь в квартире была закрыта и с женщиной пришлось общаться через окно.

В Донецкой области в Краматорске женщина скончалась от ножевого ранения, которое нанесла сама себе после вызова правоохранителей. Об этом сообщила Патрульная полиция.

Правоохранители получили вызов в 3 часа ночи - женщина в возбужденном эмоциональном состоянии просила помощи.

"Проблемы в личной жизни" и "Пожалуйста, помогите", - то, что удалось услышать от женщины. Также она сказала, что в доме находится 16-летняя дочь и 4-летний сын.

После приезда полицейских дверь в квартиру была закрыта, поэтому они начали общаться с женщиной через окно. Когда дочь открыла дверь, ее мать уже лежала на полу, истекая кровью.

Патрульные пытались остановить кровотечение и вызвали скорую.

Женщину доставили в больницу, но после сложной операции она скончалась в больнице.

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