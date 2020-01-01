В Минфине считают, что Украина преодолела кризис

В Минфине не планируют вносить дополнительные изменения в государственный бюджет в случае новых волн коронавируса.

Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что Украина преодолела кризисный этап в экономике, а это дает основания полагать, что государственный бюджет на 2020 год будет выполнен. Об этом глава ведомства заявил в четверг, 4 июня, в эфире программы Право на владу на канале 1+1.

"Есть все основания считать, что мы прошли кризисный этап в экономике. Я надеюсь, что июнь будет более удачным в плане наполнения бюджета. У нас есть все основания говорить, что бюджет этого года будет выполнен. Мы имеем возможность поднять экономическую динамику до конца года", - подчеркнул Марченко.

По его словам, в мае в министерстве уже зафиксировали выполнение общего фонда государственного бюджета на 100%.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что правительство рассчитывает восстановить украинскую экономику за три года.

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