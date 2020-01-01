В Раде объяснили причину не разглашения условий меморандума с МВФ

Исполнительный совет МВФ девятого июня рассмотрит вопрос предоставления Киеву кредита в размере 5 млрд долларов на 1,5 года.

Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев объяснил, что текст меморандума Украины с Международным валютным фондом не разглашали до момента его подписания, так как это могло повлиять на сделку в целом. Об этом, в четверг, 4 июня, он заявил в эфире программы Право на владу на канале 1+1.

"Мы должны понимать, что меморандум с МВФ и сама по себе программа - это важный документ не только для Украины, но и для международных финансовых рынков, что его разглашение до момента подписания может нанести вред как Украине, да и вообще этой программе. Она может просто не состояться. Инвесторы, которые заинтересованы в ценных бумагах в Украине, могут вести себя определенным образом так, что это повредит интересам Украины", - сказал глава комитета.

Он подчеркнул, что обнародование текста меморандума только в момент принятия решения является устоявшейся практикой МВФ.

Напомним, 20 мая украинское правительство утвердило проект меморандума с МВФ. Однако текст документа не был обнародован.

Ранее сообщалось, что Совет директоров Международного валютного фонда планирует одобрить 18-месячную программу Stand-By для Украины объемом 5 миллиардов долларов на заседании 9 июня.

Что именно требует МВФ перечислил премьер Денис Шмыгаль. Но озвученные им условия отличаются от информации СМИ.

Как писал Корреспондент, МВФ отказал Украине в трехлетней программе, вместо этого стороны сосредоточатся на 18-месячной. В Минфине говорят, что МВФ не открывает программу EFF ни для кого сейчас в связи с экономическим криизисом.

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