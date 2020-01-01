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Выпускников школ призовут в армию позже

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На сайте Минобороны опубликовали информацию о том, что призывным комиссиям поручили сместить призыв на лето.
Весенняя призывная кампания сместилась на лето
Весенняя призывная кампания сместилась на лето
facebook.com/andriy.zagorodnyuk.mod

Исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий сообщила о договоренности с Министерством обороны Украины о переносе начала призывного периода. Об этом, в четверг, 4 июня, она заявила в эфире hromadske.

"Весенняя призывная кампания 2020 года в Украине сместилась из-за пандемии коронавируса и введенного по этой причине карантина. Поэтому призыв для выпускников школ и учреждений высшего образования также начнется позже", - пояснила Мандзий. 

По ее словам, поскольку вступительная кампания в этом году отсрочилась, Минобразования достигло договоренности с Министерством обороны Украины о переносе начала призывного периода на более поздний срок.

"Мы говорили с коллегами из Минобороны для того, чтобы не допустить таких случаев, когда молодые люди достигли призывного возраста, а еще не закончили вуз или школу, нет результатов ВНО и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию", - сказала Мандзий.

Весенний призыв должен был пройти в апреле-июне. В армию должны призвать почти 16,5 тысяч человек.

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Теги: образование, Минобороны, призыв, карантин, минобразования, призыв в армию
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Источник: korrespondent.net

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