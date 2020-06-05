Итоги 4 июля: Допрос Порошенко и новые министры в правительстве

Порошенко хотят допросить в качестве свидетеля в уголовном производстве о сокрытии от таможни коллекции культурных ценностей; Парламент назначил новых глав ведомств. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР

Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе бывшего президента Украины, нардепа от Европейской солидарности Петра Порошенко на допрос 10 июня. Силовой привод Порошенко на допрос должны осуществить сотрудники Нацполиции.

Ротации в украинской власти

Новым министром культуры и информационной политики Украины стал Александр Ткаченко. Ранее Ткаченко выполнял обязанности председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Сменился в правительстве и ответственный за евроатлантическую интеграцию. Новым вице-премьером в этом направлении стала Ольга Стефанишина. До сентября 2019 года она руководила Правительственным офисом по координации европейской и евроатлантической интеграции. А вот министра образования в правительстве все еще нет.

В Украине резко возросло количество инфицированных COVID-19

За минувшие сутки выявили сразу 588 новых случаев. Всего в Украине зафиксировано 25411 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 747 летальных, 11042 пациенты выздоровели. Также, всего было проведено 392 316 тестирований методом ПЦР.

Минздрав прирост инфицированных объясняет несоблюдением рекомендаций Министерства здравоохранения и ослаблением карантинных ограничений. Глава Минздрава сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев СOVID-19 зарегистрировано во Львовской и Житомирской областях, а также в Киеве.

Минэкономики заявило о резком падении экономики

За апрель падение экономики Украины ускорилось с 1,5% до 5%. По итогам же января-апреля сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) составило 6,7% (падение на 3,8% в январе-марте).

Полиция проводит обыски в университете Шевченко в Киеве

СБУ и полиция провели обыски в главном корпусе Киевского национального университета имени Шевченко. Причиной обыска якобы стала взятка от студентов образовательного учреждения.

Позже и.о. главы Министерства образования и науки Любомира Мандзий заявила, что обыски в главном корпусе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко не связаны с коррупцией. По ее словам, речь идет о проверке организации образовательного процесса на юридическом факультете университета имени Тараса Шевченко.

“Стена“ на границе с Россией готова на 40%

Строительство инженерно-заградительных сооружений на границе с Российской Федерацией в рамках проекта Стена завершено на 40% по состоянию на конец мая 2020 года. На 2020 год на строительство стены предусмотрено выделение 400 млн грн, по состоянию на 1 июня израсходовано 53 млн грн. В 2015-2019 годах на данный проект было израсходовано 1,7 млрд грн.

КСУ рассмотрит законность введенного карантина

В Конституционный суд поступило постановление Верховного суда об обжаловании введенного правительством карантина. В частности, КСУ просят проверить конституционность постановления правительства о карантинных ограничениях от 20 мая.

Рада приняла поправки в Уголовный кодекс про “воров в законе“

Согласно закону, создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Участие в ней - лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Должностным лицам грозит от 8 до 13 лет за участие или создание преступной организации. За создание преступного сообщества и руководство им грозит от 10 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

США намерены расширить санкции против Северного потока-2

В Сенате США появился законопроект о расширении санкций против российского газопровода Северного потока - 2. Документ усиливает санкции законопроекта “Об энергетической безопасности Европы“, который блокирует завершение строительства газопровода.

В Армении не справляются с наплывом больных COVID-19

В Армении за минувшие сутки коронавирусом COVID-19 заболели 697 человек. Медслужбы уже не в состоянии своевременно госпитализировать всех, кто нуждается в интенсивной терапии. Премьер-министр страны Никол Пашинян считает, что в стране есть около 30 тысяч бессимптомных больных, которые не знают, что заражены.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.