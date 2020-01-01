Новости Донбасса 5 июня: Потерь нет

Боевики 14 раз обстреливали позиции Объединенных сил.

За минувшие сутки, 4 июня, сепаратисты 14 раз нарушили режим “тишины“. Потерь среди украинских защитников нет. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Так, боевики обстреляли позиции Объединенных сил по запрещенных “Минском“ минометов калибра 120 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись неподалеку Красногоровки, Богдановки, дважды возле Чермалыка - именно здесь враг задействовал противотанковые ракетные комплексы. Обстрелы зафиксировали также возле Павлополя, дважды вблизи Каменки, возле Авдеевки, Новолуганского, Орехового и Новгородского.

С начала текущих суток сепаратисты в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“ обстреляли из стрелкового оружия опорные пункты ВСУ неподалеку Новоалександровки. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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