С начала года в Украине произошло 13 тыс пожаров

Погибли 828 человек, травмированы - 622.

С начала года в Украине зафиксировали 13 тыс пожаров depositphotos.com

С начала 2020 году в домах украинцев возникло более 13 тыс пожаров. Ежедневно фиксируются десятки новых возгораний в жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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“Ежедневно в жилом секторе страны возникает десяток пожаров, которые наносят не только значительный материальный ущерб, но и уносят жизни людей. Так, с начала года произошло более чем 13 000. Во время пожаров были травмированы 622 человека, а погибло уже 828 граждан“, - говорится в сообщении.

Как сообщается, преимущественно, причиной несчастий становится собственная небрежность людей.

Они нарушают правила пожарной безопасности в быту думая, что беда случится с кем другим, но точно не с ними. Однако такое мнение ошибочно и ежедневно подтверждается трагической статистикой. О последствиях такой легкомысленности не устают напоминать спасатели во время профилактической работы – говорят спасатели.

Напомним, ранее в ГСЧС предупредили о подтоплении на Днестре и Западном Буге. В Украине пройдут сильные дожди.

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