В Украине открылись залы ресторанов: как будут работать

Появились правила работы залов ресторанов в Украине.

С пятницы, 5 июня, в Украине начался очередной этап ослабления карантинных мер, в рамках которого правительство разрешило работу залов заведений общественного питания с некоторыми ограничениями.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Отмечается, что в рестораны и кафе нельзя заходить без сопровождения работника заведения. Кроме того, за одним столом разрешается сидеть не более четырем гостям, не считая детей до 14 лет. Соседние столики должны находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

Персонал ресторана и кафе должен пользоваться средствами индивидуальной защиты лица, глаз и рук, а клиенты, кроме времени приема пищи, маски или респираторы.

Детские комнаты и игровые зоны находятся под запретом. Также запрещается проведение мероприятий с участием более десяти человек.

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Пока заведениям запрещено готовить пищу на открытой кухне. Исключением являются те, что закрыты для посетителей перегородкой.

Кабмин запретил работу буфетов и заведений фастфудов с самообслуживанием.

Подносы, блюда, напитки и столовые приборы выдаются персоналом по просьбе посетителей.

Напомним, в Польше стартовал третий этап выхода из карантина. Во всех открытых заведениях обязательно соблюдать нормы безопасности, в том числе социальную дистанцию.

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