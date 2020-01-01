Назван самый богатый депутат Украины
Пятый президент Украины, народный депутат “Европейской солидарности” является самым богатым народным депутатом парламента. Он задекларировал денежных активов на общую сумму 1,8 млрд гривен.
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Об этом сказано в материале РБК-Украина.
Судя по декларации Порошенко, в 2019 году он заработал 773 млн гривен. В частности, в эту сумму вошла коменсація от британской госкорпорации ВВС в размере 6,2 млн гривен.
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На втором месте нардеп группы "Доверие" Максим Ефимов. Он указал 756 млн гривен доходов. В пятерке лидеров также появилист депутаты "Оппозиционной платформы - За життя" Григорий Суркис, который заработал 516 млн гривен, и Тарас Козак, который указал 244 млн гривен дохода.
Напомним, нардеп Павлюк задекларировал почти миллионный выигрыш в лотерею. Нардеп показал свои доходы.
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