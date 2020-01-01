Назван самый богатый депутат Украины

Этот титул по праву принадлежит Петру Порошенко.

Пятый президент Украины, народный депутат “Европейской солидарности” является самым богатым народным депутатом парламента. Он задекларировал денежных активов на общую сумму 1,8 млрд гривен.

Читай также: Половина нардепов, получивших компенсацию за жилье, - миллионеры

Об этом сказано в материале РБК-Украина.

Судя по декларации Порошенко, в 2019 году он заработал 773 млн гривен. В частности, в эту сумму вошла коменсація от британской госкорпорации ВВС в размере 6,2 млн гривен.

Читай также: Нардеп Мялик задекларировал 158 квартир

На втором месте нардеп группы "Доверие" Максим Ефимов. Он указал 756 млн гривен доходов. В пятерке лидеров также появилист депутаты "Оппозиционной платформы - За життя" Григорий Суркис, который заработал 516 млн гривен, и Тарас Козак, который указал 244 млн гривен дохода.

Напомним, нардеп Павлюк задекларировал почти миллионный выигрыш в лотерею. Нардеп показал свои доходы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.