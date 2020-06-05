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ГБР задержало банду состоящую из семи полицейских

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Задержаны 3 начальника полиции и 4 оперативника отдела полиции в Днепропетровской области.
ГБР задержала банду полицейских
ГБР задержала банду полицейских
dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований совместно с сотрудниками СБУ и прокуратуры задержало начальника и заместителя Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполции в Днепропетровской области, начальника сектора этого же отдела полиции и 4 оперативников. Об этом сообщает пресс-служба ГБР. 

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“Следствием установлено, что в течение 2019-2020 годов правоохранители, ради повышения показателей в работе полиции, заставляли граждан совершать преступления (кражи, сбывать наркотические средства, оружие и др.), осуществляя психологическое давление и насилие. За совершение преступлений полицейские предоставляли потерпевшим деньги и наркотические вещества. В дальнейшем привлекали их к уголовной ответственности“, - сказано в сообщении.

По месту работы и жительства экс-полицейских проведены обыски. Всем задержанным сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, в том числе тяжких. В Голосеевский районный суд города Киева подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

На участников организованной преступной группировки заведены уголовные дела:

  • ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины (Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией)
  • ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшихся насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств);
  • ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)
  • ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Напомним, ранее в Киеве задержан прокурор на взятке в $100 тысяч. Прокурор обещал решить вопрос о закрытии уголовного дела и в дальнейшем “курировать“ деятельность банка. 

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Теги: ГБР, Банда, Полиция
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Комментариев (3)
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tamarakoren    05.06.2020, 10:20
Оценка:  +1
tamarakoren
По всей стране работает эта "Схема",на каждом полицейском участке. Есть план,есть социальнонезащищённые слои,значит у ментов есть премии и "звёздочки".Старая новая реформа от министра в действии.
МаксимУм    05.06.2020, 10:45
Оценка:  -1
МаксимУм
Результат реформ полиции от потрошенко... точнее отсутствия реформ...
Путин-Xyйло    05.06.2020, 11:25
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Точнее отоВакава!
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