В Украине 25 964 случая коронавируса: обновленные данные МОЗ

За сутки заразилось 553 человек.

По состоянию на 9:00 5 июня в Украине 25 964 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 762 летальных, 11 372 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 553 новых случая. Всего проведено 403 551 тестирование методом ПЦР.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава

В частности, коронавирус обнаружен:

Винницкая область - 1093 случая;

Волынская область - 1008 случаев;

Днепропетровская область - 960 случаев;

Донецкая область - 195 случаев;

Житомирская область - 855 случаев;

Закарпатская область - 1280 случаев;

Запорожская область - 477 случаев;

Ивано-Франковская область - 1507 случаев;

Кировоградская область - 538 случаев;

г. Киев - 3292 случая;

Киевская область - 1711 случаев;

Львовская область - 1988 случаев;

Луганская область - 51 случай;

Николаевская область - 307 случаев;

Одесская область - 970 случаев;

Полтавская область - 272 случая;

Ровенская область - 1962 случая;

Сумская область - 188 случаев;

Тернопольская область - 1233 случая;

Харьковская область - 1196 случаев;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 501 случай;

Черновицкая область - 3519 случаев;

Черкасская область - 432 случая;

Черниговская область - 250 случаев.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 июня 2020 в Центр поступило 1043 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 63 343 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, КСУ рассмотрит законность введенного карантина. КСУ просят проверить на соответствие Конституции Украины некоторые пункты постановления Кабинета Министров об установлении карантина.

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