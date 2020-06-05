В Украине 25 964 случая коронавируса: обновленные данные МОЗ
По состоянию на 9:00 5 июня в Украине 25 964 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 762 летальных, 11 372 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 553 новых случая. Всего проведено 403 551 тестирование методом ПЦР.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава
В частности, коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 1093 случая;
- Волынская область - 1008 случаев;
- Днепропетровская область - 960 случаев;
- Донецкая область - 195 случаев;
- Житомирская область - 855 случаев;
- Закарпатская область - 1280 случаев;
- Запорожская область - 477 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1507 случаев;
- Кировоградская область - 538 случаев;
- г. Киев - 3292 случая;
- Киевская область - 1711 случаев;
- Львовская область - 1988 случаев;
- Луганская область - 51 случай;
- Николаевская область - 307 случаев;
- Одесская область - 970 случаев;
- Полтавская область - 272 случая;
- Ровенская область - 1962 случая;
- Сумская область - 188 случаев;
- Тернопольская область - 1233 случая;
- Харьковская область - 1196 случаев;
- Херсонская область - 179 случаев;
- Хмельницкая область - 501 случай;
- Черновицкая область - 3519 случаев;
- Черкасская область - 432 случая;
- Черниговская область - 250 случаев.
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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 июня 2020 в Центр поступило 1043 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 63 343 сообщение о подозрении на COVID-19.
Напомним, КСУ рассмотрит законность введенного карантина. КСУ просят проверить на соответствие Конституции Украины некоторые пункты постановления Кабинета Министров об установлении карантина.
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