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В Украине 25 964 случая коронавируса: обновленные данные МОЗ

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За сутки заразилось 553 человек.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 5 июня в Украине 25 964 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 762 летальных, 11 372 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 553 новых случая. Всего проведено 403 551 тестирование методом ПЦР.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава

В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 1093 случая;
  • Волынская область - 1008 случаев;
  • Днепропетровская область - 960 случаев;
  • Донецкая область - 195 случаев;
  • Житомирская область - 855 случаев;
  • Закарпатская область - 1280 случаев;
  • Запорожская область - 477 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1507 случаев;
  • Кировоградская область - 538 случаев;
  • г. Киев - 3292 случая;
  • Киевская область - 1711 случаев;
  • Львовская область - 1988 случаев;
  • Луганская область - 51 случай;
  • Николаевская область - 307 случаев;
  • Одесская область - 970 случаев;
  • Полтавская область - 272 случая;
  • Ровенская область - 1962 случая;
  • Сумская область - 188 случаев;
  • Тернопольская область - 1233 случая;
  • Харьковская область - 1196 случаев;
  • Херсонская область - 179 случаев;
  • Хмельницкая область - 501 случай;
  • Черновицкая область - 3519 случаев;
  • Черкасская область - 432 случая;
  • Черниговская область - 250 случаев.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 июня 2020 в Центр поступило 1043 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 63 343 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, КСУ рассмотрит законность введенного карантина. КСУ просят проверить на соответствие Конституции Украины некоторые пункты постановления Кабинета Министров об установлении карантина.

 

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Теги: коронавирус, вирус
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Комментариев (1)
ziguru    05.06.2020, 10:39
Оценка:  -21
ziguru
Перестанте финансировать воз - это сатанисты.
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