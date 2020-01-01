За сутки коронавирусом заболели 30 детей и 75 медиков

Всего за время пандемии заболели 1 859 детей и 4 963 медработника.

За минувшие сутки, 4 июня, в Украине коронавирусом было инфицировано 75 медиков и 30 детей. Всего за сутки заболело 553 человека. Об этом том заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

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“За минувшие сутки заболели 553 человека, из них 30 детей и 75 медработников. Было госпитализировано 103 человека. Зафиксировано 15 смертельных случаев. Выздоровели 330 человек. Всего за все время пандемии заболело 25 964 человека, из них 1 859 детей, а также 4 963 медработника“, - заявил Степанов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки были осуществлены 16 793 тестирования. Из них 11 142 методом ПЦР, а 5 151 - ИФА-тест.

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Напомним, ранее в Украине зафиксировали 25 964 случая коронавируса. За сутки заразилось 553 человек.

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