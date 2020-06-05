"Нет полицейскому государству!": Под Радой требуют отставки Авакова

Организаторам акции выступили партии "Голос" и "Правый Сектор".

Утром, 5 июня, несколько сотен активистов собрались под зданием Верховной Рады с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом сообщает издание Цензор.НЕТ.

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Сегодня глава МВД Арсен Аваков выступает в зале парламента с докладом о расследовании резонансных преступлений, в частности относительно массовой стрельбы в Броварах и изнасиловании женщины в отделении полиции в Кагарлыке.



Тем временем под зданием Рады несколько сотен активистов вышли на акции "Авакова в отставку" и "Ненаказанное зло убивает. Аваков должен уйти!". Митинг организовали представители партий "Голос" и "Правый сектор".

“Мы пришли, чтобы показать, что нам не безразлично. Что мы не забыли ни убийства ребенка, ни изнасилования, ни нападений, ни посадок невинных, ни других злоупотреблений, доводят людей до отчаяния. Не забыли и не намерены прощать”, - рассказал организаторы мероприятия.

Еще одна акция за отставку Авакова сегодня пройдет 14:00 перед зданием Кабинета министров. Ее организаторами являются участники ЛГБТ-движения.





Напомним, в МВД рассказали, уйдет ли Аваков в отставку.

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