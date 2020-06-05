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"Нет полицейскому государству!": Под Радой требуют отставки Авакова

Комментариев: 5
Организаторам акции выступили партии "Голос" и "Правый Сектор".
"Нет полицейскому государству!": Под Радой требуют отставки Авакова
Цензор.НЕТ

Утром, 5 июня, несколько сотен активистов собрались под зданием Верховной Рады с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом сообщает издание Цензор.НЕТ.

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Сегодня глава МВД Арсен Аваков выступает в зале парламента с докладом о расследовании резонансных преступлений, в частности относительно массовой стрельбы в Броварах и изнасиловании женщины в отделении полиции в Кагарлыке.

Тем временем под зданием Рады несколько сотен активистов вышли на акции "Авакова в отставку" и "Ненаказанное зло убивает. Аваков должен уйти!". Митинг организовали представители партий "Голос" и "Правый сектор". 

“Мы пришли, чтобы показать, что нам не безразлично. Что мы не забыли ни убийства ребенка, ни изнасилования, ни нападений, ни посадок невинных, ни других злоупотреблений, доводят людей до отчаяния. Не забыли и не намерены прощать”, - рассказал организаторы мероприятия.

Еще одна акция за отставку Авакова сегодня пройдет 14:00 перед зданием Кабинета министров. Ее организаторами являются участники ЛГБТ-движения.



Напомним, в МВД рассказали, уйдет ли Аваков в отставку.

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Комментариев (7)
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nelci    05.06.2020, 11:04
Оценка:  -24
nelci
Как же все смешалось в нашем королевстве...
andy55524    05.06.2020, 11:03
Оценка:  -2
andy55524
ну если митинг организовали уeбаны правого сектора и голимого Голоса, то да надо валить Авакову.
Путин-Xyйло    05.06.2020, 11:28
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Плоды реформы аВавкава каждый день всплывают. Называется - полицейский беспредел.
andy55524    05.06.2020, 11:01
Оценка:  -3
andy55524
нормальный пацан, пусть работает. А что этим людям он плохого сделал.
Брюква_и_Клюква    05.06.2020, 11:18
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
По-твоему - это нормально, когда полицаи убивают малолетних детей и насилуют женщин? У тебя есть дети и женщины, маньяк сизоносый?
Путин-Xyйло    05.06.2020, 11:27
Оценка:  0
Путин-Xyйло
аВавкав - "нормальный" yeбан!
tamarakoren    05.06.2020, 10:54
Оценка:  +2
tamarakoren
И в Харькове с 9 утра.
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