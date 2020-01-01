Киев и еще семь областей не готовы ослаблять карантин

Ляшко рассказал о ситуации в регионах.

Столица и еще пять областей страны не проходят по показателям заболеваемости до очередного смягчения карантина. В то же время Донецкая и Луганская области не проходит по количеству тестирований.

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Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Олег Ляшко, передает РБК-Украина.

По словам Ляшко, с сегодняшнего дня ресторанам и кафе разрешается принимать посетителей не только на летних площадках, но и в залах.

В то же время, по индикаторам у нас сегодня не проходят по заболеваемости - Киев, Волынская, Житомирская, Львовская, Ровенская область и Черновцы. И по тестированию не проходит Донецк, Луганск почти проходит, - сообщил Ляшко.

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Главный санитарный врач отметил, что комиссии ТЕБтаНС в данных регионах должны запретить ресторанам смягчать ограничения, поскольку не были достигнуты соответствующие эпидемические критерии.

В случае, если эти заведения будут открываться - это будет нарушение постановления о введении адаптивного карантина на территории Украины, - отметил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 9:00 5 июня в Украине 25 964 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 762 летальных, 11 372 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 553 новых случая. Всего проведено 403 551 тестирование методом ПЦР.

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