Известно, кто стал самым богатым министром Кабмина

По праву это место принадлежит Арсену Авакову.

Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков является самым богатым министров правительства. Он задекларировал около 71 млн гривен.

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Об этом сказано в материале РБК-Украина.

Отмечатеся, что Авакову удалось накопить самый большой капитал. Между тем, его коллега - министр экономики Игорь Петрашко - не сильно отстает. В его декларации указаны активы на 53 млн гривен. Третьим в списке самых богатых министров стоит вице-премьер-министр Алексей Резников. У него в декларации указаны активы на 42 млн гривен. У министра здравоохранения Максим Степанов - 29 млн гривен, а министр развития общин и территорий Алексей Чернышов задекларировал 27 млн гривен.

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В частности, у Авакова наличными есть 1,8 млн гривен наличными, не это не самый высокий показатель. Больше всего финансов наличными у Петрашко и Чернышева - около 14 млн гривен.

Самый большой автопарк среди министров у Резникова - 7 автомобилей. В тройке лидеров по количеству машин - Чернышов и Степанов (по 4 авто). У Арсена Авакова, Дмитрия Кулебы и Вадима Пристайко машин нет совсем.

К слову, министр соцполитики Марина Лазебная в своей декларации вообще не указала каких-либо активов.

Напомним, назван самый богатый депутат Украины. Этот титул по праву принадлежит Петру Порошенко.

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