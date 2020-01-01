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Известно, кто стал самым богатым министром Кабмина

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По праву это место принадлежит Арсену Авакову.
Арсен Аваков
Арсен Аваков
МВД

Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков является самым богатым министров правительства. Он задекларировал около 71 млн гривен.

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Об этом сказано в материале РБК-Украина.

Отмечатеся, что Авакову удалось накопить самый большой капитал. Между тем, его коллега - министр экономики Игорь Петрашко - не сильно отстает. В его декларации указаны активы на 53 млн гривен. Третьим в списке самых богатых министров стоит вице-премьер-министр Алексей Резников. У него в декларации указаны активы на 42 млн гривен. У министра здравоохранения Максим Степанов - 29 млн гривен, а министр развития общин и территорий Алексей Чернышов задекларировал 27 млн гривен.

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В частности, у Авакова наличными есть 1,8 млн гривен наличными, не это не самый высокий показатель. Больше всего финансов наличными  у Петрашко и Чернышева - около 14 млн гривен.

Самый большой автопарк среди министров у Резникова - 7 автомобилей. В тройке лидеров по количеству машин - Чернышов и Степанов (по 4 авто). У Арсена Авакова, Дмитрия Кулебы и Вадима Пристайко машин нет совсем.

К слову, министр соцполитики Марина Лазебная в своей декларации вообще не указала каких-либо активов.

Напомним, назван самый богатый депутат Украины. Этот титул по праву принадлежит Петру Порошенко.

 

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Теги: министры, Кабмин, богатство, декларации, Аваков
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