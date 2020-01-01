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В ВСУ за сутки зафиксировали 14 новых случаев COVID-19

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Всего коронавирусом болеют 142 военнослужащих ВСУ.
В ВСУ 15 новых случая коронавируса
В ВСУ 15 новых случая коронавируса
Пресс-служба ВСУ

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтвердили 14 новых случаев инфицирования коронавирусным заболеванием COVID-19. 3 человека выздоровели. Об этом сообщает Командования Медицинских сил.

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Всего COVID-19 на данный момент подтвержден у 142 человека военнослужащих ВСУ. С начала пандемии выздоровел 131 человек, 4 человека скончалось.

567 военнослужащих находятся на самоизоляции. У 67 человек самоизоляция заканчиваются в течении ближайших трех суток.

“За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания COVID-19, из них в учреждениях здравоохранения находятся семь человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 военнослужащих, еще 4 военнослужащих находятся в лазарете медицинского пункта одной из воинских частей Винницкой области). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное“, - сообщили в Командовании.

Еще 7 человек (по одному в Николаевской Киевской и Житомирской областях, 4 - в Ровенской области) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Их состояние здоровья также удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Напомним, в Украине 25 964 случая коронавируса.

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