В ВСУ за сутки зафиксировали 14 новых случаев COVID-19

Всего коронавирусом болеют 142 военнослужащих ВСУ.

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтвердили 14 новых случаев инфицирования коронавирусным заболеванием COVID-19. 3 человека выздоровели. Об этом сообщает Командования Медицинских сил.

Читай также: За сутки коронавирусом заболели 30 детей и 75 медиков

Всего COVID-19 на данный момент подтвержден у 142 человека военнослужащих ВСУ. С начала пандемии выздоровел 131 человек, 4 человека скончалось.



567 военнослужащих находятся на самоизоляции. У 67 человек самоизоляция заканчиваются в течении ближайших трех суток.



“За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания COVID-19, из них в учреждениях здравоохранения находятся семь человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 военнослужащих, еще 4 военнослужащих находятся в лазарете медицинского пункта одной из воинских частей Винницкой области). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное“, - сообщили в Командовании.



Еще 7 человек (по одному в Николаевской Киевской и Житомирской областях, 4 - в Ровенской области) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Их состояние здоровья также удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.



Напомним, в Украине 25 964 случая коронавируса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.