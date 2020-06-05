Аваков в Раде отчитался по поводу криминальной разборки в Броварах

По словам главы МВД, 67 причастных к перестрелке в Броварах уже установлены, 39 лицам избрана мера пресечения.

Министр МВД Арсен Аваков в пятницу, 5 мая, выступил в Верховной Раде с отчетом о перестрелке в Броварах. По его словам, установлено 67 человек, причастных к криминальной разборке в области, а 39 лицам избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца без права внесения залога. Об этом Аваков рассказал с трибуны парламента.

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“По состоянию на сегодняшнее утро 67 человек, причастных к стрельбе, установлены, 44 уведомлены о подозрении, в том числе пятерым – заочно, 39 лицам избрана мера пресечения“, - заявил Аваков.

Министр отметил, что по горячим следам были задержаны 11 человек, затем были задержаны еще более двух десятков подозреваемых в перестрелке, 1 июня в Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек, включая инициатора этого события.

Напомним, ранее сообщалось, что под Радой требуют отставки Авакова. Организаторам акции выступили партии “Голос“ и “Правый Сектор“.

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