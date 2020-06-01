Под Радой митингующие сожгли "милицейский бобик"

Протестующие устроили символическое сожжение одного из символов старой "милиции", черты которой до сих пор есть в современной полиции.

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В пятницу, 5 мая, во время акции протеста против полицейского произвола активисты под зданием Верховной Рады забросали файерами и символически подожгли “милицейский бобик“. Об этом пишет “Украинская правда“.

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Отмечается, что протестующие привезли под здание парламента автомобиль УАЗ-469, раскрашенный как милицейский “бобик“. Машину демонстративно забросали файерами, имитируя поджог.

Полиция с помощью дымовых шашек разогнала активистов, но позже протестующие перевернули псевдо-полицейский автомобиль на бок.

Напомним, сегодня в Верховной Раде перед депутатами выступает глава МВД Арсен Аваков с докладом по резонансным преступлением последних недель. Активисты под Радой митингуют за отставку министра.

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