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Ляшко рассказал о подготовке к второй волне коронавируса

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Незначительная динамика роста заболеваемости COVID-19 не помешает выйти из карантина.
Главній санврач Виктор Ляшко
Главній санврач Виктор Ляшко
МОЗ

В Украине зафиксирована незначительная динамика роста заболеваемости коронавирусного заболевания COVID-19. По словам главного санврача Виктора Ляшко, это не помешает постепенному выходу их карантина. Об этом он рассказал в ходе онлайн-брифинга 5 июня.

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"Насколько мне известно, эти прогнозы (прогнозы KSE, согласно которым ситуация в Украине с COVID-19 может ухудшиться до возврата жесткого карантина в конце июня) были рассчитаны до 24 апреля. И в них отмечалось, что если бы мы 24 апреля отменили все карантинные меры без внедрения поэтапного выхода из карантина, то это могло бы привести к значительным всплескам коронавирусной болезни. Такие случаи уже есть в некоторых странах, когда очень резко отменили карантинные меры и это привело к значительному всплеску", - сказал он.

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По словам Ляшко, в Украине наблюдается небольшая динамика роста заболевания коронавирусом, однако Минздрав справляется с таким количеством случаев инфицирований.

Главный санврач не исключает, что во время второй волны, которая ожидается осенью 2020 года, будет внедрен адаптивный карантин.

"Общими усилиями с экономистами и научными учреждениями мы внедрили адаптивный карантин, чтобы посмотреть и спокойно выйти из первой волны карантина, разработать четкий план и понимание того, как нам внедрять противоэпидемические меры, если у нас будет появление второй волны заболевания, без введения общенационального карантина ", - подчеркнул Ляшко.



Напомним, в Украине 25 964 случая коронавируса: обновленные данные МОЗ.

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