Качура: "Слуги народа" против отставки Авакова

Нардеп заявил, что абсолютное большинство правящей верхушки фракции "Слуга народа" не поддерживают отставку Авакова.

Нардеп Александр Качура заявил, что абсолютное большинство правящей верхушки фракции “Слуга народа“ против отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. От также отметил, что по этому вопросу необходимо услышать позицию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом депутат заявил в комментарии hromadske.

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“Не поддерживает (отставку Авакова — ред.) абсолютное большинство. Возможно, есть претензии у нас сейчас к Арсену Борисовичу, но в то же время, если на такое важное министерство у нас нет другого кадрового предложения, то и подписи (за отставку — ред.), мне кажется, собирать неправильно“, - заявил Качур.

Нардеп также отметил, что замены Авакому на данный момент нет.

Когда собирали подписи, я спросил: “Кого вы предлагаете взамен? У вас есть кандидатура? Давайте предложим президенту“. Потому что именно у президента есть договоренность с Аваковым о том, что как только Зеленский поставит требование увольнения, Арсен Борисович сам напишет заявление об увольнении, - добавил нардеп.

Напомним, ранее Аваков в Раде отчитался по поводу криминальной разборки в Броварах. По словам главы МВД, 67 причастных к перестрелке в Броварах уже установлены, 39 лицам избрана мера пресечения.

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