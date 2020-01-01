МВД на 100% доказало невиновность Маркива, - Аваков

Апелляционный суд по делу Маркива состоится после окончания карантина в Италии.

Министерство внутренних дел Украины организовало следственный эксперимент, который полностью доказал невиновность нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного в Италии за причастность к гибели фоторепортера Андреа Роккели на Донбассе. Об этом глава МВД Арсен Аваков заявил в Верховной Раде.

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"Несколько недель назад был следственный эксперимент, который на 100% доказывает, что Маркив не мог быть причастным даже физически, даже на расстоянии к этому убийству. Поэтому мы считаем, что Маркив должен быть свободен. Очень хочу, чтобы это произошло в ближайшие месяцы", - сказал министр.



Аваков сообщили, что апелляционное заседание в деле Маркива состоится после окончания карантина в Италии.



"Освобождение Виталия Маркива, который в 2013 году прибыл в Украину из Италии сражаться за Украину - это важное дело. Мы уверены, что обвинения в причастности к убийству итальянского журналиста полностью сфальсифицированы и являются спецоперацией спецслужб РФ, реализуемой на территории Италии", - подчеркнул глава МВД.



Напомним, МИД Украины призвало итальянские СМИ объективно освещать дело Маркива.

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