В Харькове молодой араб порезал девушку ножом

Злоумышленника задержали полицейские. Харьковчанку доставили в больницу.

Полиция Харькова задержала иностранца, который нанес ножевое ранение местной жительнице. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

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4 июня около 23:30 в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение из службы “102“ об инциденте на проспекте Науки. На месте происшествия полицейские обнаружили пострадавшую женщину. Она пояснила, что неизвестный нанес ей телесные повреждения, предметом похожим на нож.

Полицейские установили личность злоумышленника, им оказался 25-летний гражданин Республики Йемен. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 26-летняя харьковчанка была доставлена в больницу.

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Следователи Шевченковского отдела полиции внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Видео задержания злоумышленника опубликовали очевидцы в Фейсбук-сообществе “Харьков 1654“. (Осторожно, ненормативная лексика!)

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