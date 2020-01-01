Кличко показал, как строится Подольско-Воскресенский мост

На арочной конструкции моста был начат монтаж вантов.

В столице продолжается строительство Подольско-Воскресенского моста. Там уже начали устанавливать ванты для прочности сооружения. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции в пятницу, 5 июня.

Виталий Кличко рассказал, что уже установлены 8 крупных тросов. Они были закуплены у немецкой компании Bridon-Bekaert.

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“Подольско-Воскресенский - крупнейший арочный мост в Европе. На нем обустроят 6 полос для автомобильного движения и 2 железнодорожных пути под будущее метро - на нижнем ярусе. Проложат также и трубопровод“, - отметил он.

Не прекращаются работы и в направлении Троещины. Там заканчивают бетонирование проезжей части над Русановскими садами. Также уже установили опоры над железнодорожным проездом - подытожил Кличко

Ранее мер Киева рассказал о ремонтных работах на дорогах и мостах столицы.

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